Reegan Mimnaugh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reegan Mimnaugh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reegan Mimnaugh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reegan Mimnaugh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reegan Mimnaugh 18 Aralık 2001 tarihinde Wishaw şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reegan Mimnaugh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini QUANIC SPORTS yapmaktadır. Reegan Mimnaugh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamilton Academical FC futbol takımında oynamaktadır. Hamilton Academical FC takımına 1 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Reegan Mimnaugh'nin Hamilton Academical FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Reegan Mimnaugh Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Reegan Mimnaugh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Reegan Mimnaugh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reegan Mimnaugh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hamilton A. U18

1 Temmuz 2019 yılında Hamilton A. Re.

1 Ağu 2019 yılında Hamilton Acad.

Reegan Mimnaugh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reegan Mimnaugh şuan Hamilton Academical FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.