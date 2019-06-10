Reel efektif döviz kuru endeksi azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı.
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Mayıs ayında 69,79 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre; Reel efektif Döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Mayıs'da bir önceki aya kıyasla 2.93 puan azalarak 69,79'a düştü. çıktı. Endeks, Nisan ayında 72,72 seviyesinde gerçekleşmişti.
Kaynak: İHA
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