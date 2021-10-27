Reel Kesim ne demek, TDK'ya göre Reel Kesim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Reel kesim ne demek? Reel kesim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi reel kesim kelimesi. Peki reel kesim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre reel kesim nedir, reel kesim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

REEL KESİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Reel kesim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre reel kesim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mal ve hizmetlerin, hammadde, ara malı ve üretim faktörleri kullanılarak üretildiği, faktör ve mal piyasalarından oluşan kesim, reel sektör

