Reel sektör ve finans sektörü Erzurum’da buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) düzenlediği, "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantıları'nın 12.'si Erzurum'da yapıldı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Erzurum Ticaret Borsası'nın (ETB) katkılarıyla Palandöken Kayak Merkezi'ndeki DedemanSki Lodge Otel'de gerçekleştirilen toplantı öncesi, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın basına açıklamalarda bulundu.

Hisarcıklıoğlu; "Hepimiz aynı gemideyiz"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme" toplantısında, Anadolu'da ortak diyalog toplantıları kapsamında 11 ilde toplandıklarını, Erzurum'da ise 12. toplantıyı yaptıklarını söyledi. Toplantıya oda, borsa ve iş dünyasının temsilcileri ile 8 bankanın genel müdür ve genel müdür yardımcılarının katıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu; "Burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu sıkıntılı dönemde tarihimizde ilk defa Türkiye Bankalar Birliği ve Türk özel sektörü bir arada, Anadolu'nun dertlerini ve sıkıntılarını öğrenmek üzere birlikte hareket ediyor. Bu sıkıntılı ortamlarda biz biliyoruz ki ikimiz de aynı gemideyiz ve ikimizin de birbirinden farkı yok. Bizim sıkıntımız onların sıkıntısı, onların sıkıntısı bizim sıkıntımız."

Sıkıntılı dönemin geçici olduğuna inandıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Önümüz açık, son 25 yıla baktığımız zaman bunun gibi birçok sıkıntı geldi, geçti ve daha da güçlü çıktık. Bundan da güçlü çıkacağız, umudumuz var" diye konuştu.

TBB Başkanı Aydın; "Bankacılık sistemi gayretini artırıyor"

TBB Başkanı Hüseyin Aydın da yaptığı konuşmada, toplantıda dertleri, sıkıntıları ve sorunları açık yüreklilikle konuşacaklarını kaydederek, "Türk bankacılık sistemi, Türk reel sektörünün ve Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi hususunda gayretini her geçen gün daha da artırıyor. Bunu ülkemizin her bölgesinde göstereceğiz" diye konuştu.

Başkan Yücelik sorunları dile getirdi

Daha sonra reel sektör temsilcilerinin katılımıyla başlayan toplantıda konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Erzurum'un kredi ve mevduat durumu ile 2018 yılında kullandırılan nefes kredileriyle ilgili bilgi verdi. Başkan Yücelik ayrıca, sanayici ve iş adamlarının kredi kullanımında bankalarda karşılaştıkları sorunları dile getirerek, sorunların çözümü noktasında bankaların da reel sektöre kolaylık sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

İş dünyası ve bankaları buluşturan toplantı konuşmaların ardından, basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda, bankalarla problem yaşayan reel sektör temsilcileri, yaşadıkları sorunları ikili görüşmelerde bankaların üst düzey yetkililerine aktarma imkanı buldu.

Toplantıya, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TBB Başkanı Aydın'ın yanı sıra Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Aziz Karamehmetoğlu, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ile TBB Yönetim Kurulu üyeleri; Akbank, Halkbank, Vakıfbank, TEB, Eximbank, Şekerbank ve Ziraat Bankası genel müdür ve genel müdür yardımcıları katıldı.

Kaynak: İHA