Reenkarne olarak ikinci defa hayata geldiğini iddia eden genç kızın öğrenince tövbe çektirecek garip hikayesi...

11 Aralık 1926'da dünyaya gelen Hindistanlı Shanti Devi, 4 yaşına geldiğinde ikinci kez yaşamaya başladığına dair iddialarda bulunarak herkesi şaşırttı. Geçmişte Mathura adlı bir kasabada yaşadığını söyleyen Devi, kasabanın sokaklarına kadar en ince ayrıntıları anlatarak kendisine inandırmaya çalıştı. 9 yaşına geldiğinde ise daha önce evli olduğunu, kocasının adını hatta bazen farklı bir isimle anıldığını detaylı bir şekilde anlatınca Devi'nin söylediklerinin gerçekliği araştırılmaya başlandı.

Geçmişteki adının Lugdi olduğunu söyleyen Devi 1925 senesinde, kocasıyla olan evliliklerinden bir erkek bebek doğurduktan sonra rahatsızlanarak vefat ettiğini söyledi. Doğumla ilgi detayları da anlatan Devi, onun yaşındaki bir çocuğun akıl erdiremeyeceği kadar çok şey bildiği için herkesi şoke ediyordu.