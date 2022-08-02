Reenkarne olarak ikinci defa hayata geldiğini iddia eden genç kızın öğrenince tövbe çektirecek garip hikayesi...

Öldükten sonra ikinci kez yaşamaya başladığını iddia eden Shanti Devi'nin, geçmişte gündeme oturan garip reenkarnasyon hikayesi...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Reenkarne olarak ikinci defa hayata geldiğini iddia eden genç kızın öğrenince tövbe çektirecek garip hikayesi... 1

11 Aralık 1926'da dünyaya gelen Hindistanlı Shanti Devi, 4 yaşına geldiğinde ikinci kez yaşamaya başladığına dair iddialarda bulunarak herkesi şaşırttı. Geçmişte Mathura adlı bir kasabada yaşadığını söyleyen Devi, kasabanın sokaklarına kadar en ince ayrıntıları anlatarak kendisine inandırmaya çalıştı. 9 yaşına geldiğinde ise daha önce evli olduğunu, kocasının adını hatta bazen farklı bir isimle anıldığını detaylı bir şekilde anlatınca Devi'nin söylediklerinin gerçekliği araştırılmaya başlandı.

Geçmişteki adının Lugdi olduğunu söyleyen Devi 1925 senesinde, kocasıyla olan evliliklerinden bir erkek bebek doğurduktan sonra rahatsızlanarak vefat ettiğini söyledi. Doğumla ilgi detayları da anlatan Devi, onun yaşındaki bir çocuğun akıl erdiremeyeceği kadar çok şey bildiği için herkesi şoke ediyordu.

Reenkarne olarak ikinci defa hayata geldiğini iddia eden genç kızın öğrenince tövbe çektirecek garip hikayesi... 2

TÜM DETAYLAR DOĞRUYDU

Devi, önceki hayatında evli olduğu kişinin adını söyleyince araştırılmaya başlanmıştı. Kocasının hala hayatta olduğu öğrenildikten sonra kocası ile irtibat kuruldu. Hala Mathura'da yaşan eşi Kedar Nath, Devi'nin anlattığı her şeyi doğruluyordu. Kendisi de şaşkınlık içerisinde olan Nath, Devi'nin evine bir akrabasını göndererek olayı tam olarak kavramaya çalıştı.

Nath'in akrabası, Devi'ye eski eşi olarak tanıtıldı. Devi ise kabul etmeyerek "Bu benim eşim değil" dedi. Kuzeni olduğunu biliyorduk. Daha sonra ise gerçek eşi olan Nath ve doğumundan sonra vefat ettiği çocuğu odaya girerek Devi ile görüştürüldü. Devi, eşi ve çocuğunu görünce ağlamaya başladı. Kimse inanamıyor, dehşete düşüyordu. Nath, oğlu ve Devi, birlikte birkaç gün geçirdi ve birbirleriyle ilgili hatırladıkları her şeyin doğru olduğunu teyit ettiler.

Reenkarne olarak ikinci defa hayata geldiğini iddia eden genç kızın öğrenince tövbe çektirecek garip hikayesi... 3

MAHATMA GANDHİ'NİN DE İLGİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Eşi ve oğlu Mathura'ya geri dönen Devi, anne ve babasına eski evine gidip görmesi için ısrar etti. Evlerinde, dolu bir kutu para olduğunu da söyledi. O dönemin ünlü lideri Mahatma Gandhi de, Devi olayını yakından takip ediyordu. Ekip kurarak olayı araştırmak ve şahit olmak için Devi ve ailesine Mathura yolculuklarında katıldı.

Ekipten biri yolculuklarını şu şekilde anlattı: "Tren istasyonundan çıkarken kız ön koltuğa yerleştirildi ve bizim arabamız diğerlerinin önüne geçti. Yolu yayaların göstermesine imkan vermemek için gerekli tedbirler alındı. Sürücüye, nereye gittiğine bakmadan sadece kızın gösterdiği rotayı izlemesi talimatı verildi. Devi, grubu eski evi olduğunu iddia ettiği yere sorunsuzca götürdü. Yol boyunca, daha önce asfaltlanmamış çeşitli sokakları ve önceki hayatında orada olmayan binaları fark etti. Sürücü bu gözlemlerin doğru olduğunu onayladı."

Reenkarne olarak ikinci defa hayata geldiğini iddia eden genç kızın öğrenince tövbe çektirecek garip hikayesi... 4

REENKARNASYONA AÇIKLAMA OLARAK GÖRÜLÜYORDU

Mathura'da yaşadıklarıyla ve bildiği her şeyle ailesini dehşete düşüren Devi, herkesin meraklı bakışlarına hedef oluyordu. Shanti Devi, o dönem kimsenin mantıklı bir açıklama bulamadığı olayla tüm ülkenin gündemine oturmuştu. İddia ettiği eski yaşamına dair her detayı hatırlamasıyla Hint inanışı olan reenkarnasyona da onlara göre bir açıklama getiriyordu.

Shanti Devi, ölümü sırasındaki deneyimlerini de anlatıyordu. Herkesin bu dünyada yaptığı her eyleminin kaydedildiğini, öldükten sonra iyilik ve kötülükleriyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Shanti Devi, aleve benzeyen ruhlar gördüğünü de söylüyordu.

Yaşamı kitaplara ve filmlere konu olan Shanti Devi, 61 yaşında vefat etti.

Ömrü boyunca ruhani bir yaşam sürdü ve hiç evlenmedi.

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