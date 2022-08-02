Reenkarne olarak ikinci defa hayata geldiğini iddia eden genç kızın öğrenince tövbe çektirecek garip hikayesi...

REENKARNASYONA AÇIKLAMA OLARAK GÖRÜLÜYORDU
Mathura'da yaşadıklarıyla ve bildiği her şeyle ailesini dehşete düşüren Devi, herkesin meraklı bakışlarına hedef oluyordu. Shanti Devi, o dönem kimsenin mantıklı bir açıklama bulamadığı olayla tüm ülkenin gündemine oturmuştu. İddia ettiği eski yaşamına dair her detayı hatırlamasıyla Hint inanışı olan reenkarnasyona da onlara göre bir açıklama getiriyordu.
Shanti Devi, ölümü sırasındaki deneyimlerini de anlatıyordu. Herkesin bu dünyada yaptığı her eyleminin kaydedildiğini, öldükten sonra iyilik ve kötülükleriyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Shanti Devi, aleve benzeyen ruhlar gördüğünü de söylüyordu.
Yaşamı kitaplara ve filmlere konu olan Shanti Devi, 61 yaşında vefat etti.
Ömrü boyunca ruhani bir yaşam sürdü ve hiç evlenmedi.