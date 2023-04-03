Reese Hikaru Nipat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reese Hikaru Nipat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reese Hikaru Nipat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Reese Hikaru Nipat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Reese Hikaru Nipat 6 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da ニパード リース 光 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Reese Hikaru Nipat Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Reese Hikaru Nipat'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Reese Hikaru Nipat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Reese Hikaru Nipat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Reese Hikaru Nipat şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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