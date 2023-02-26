Reeve Frosler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reeve Frosler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reeve Frosler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reeve Frosler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reeve Frosler 11 Ocak 1998 tarihinde Port Elizabeth, Eastern Cape şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Reeve Peter Frosler şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reeve Frosler Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSG yapmaktadır. Reeve Frosler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 31 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Reeve Frosler'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Reeve Frosler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reeve Frosler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reeve Frosler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reeve Frosler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2017 yılında Bidvest Wits FC

31 Ocak 2019 yılında Kaizer Chiefs

Reeve Frosler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reeve Frosler şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Reeve Frosler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bidvest Wits FC

Güney Afrika Olimpiyat takımında 13 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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