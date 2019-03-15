Refahiye Araştırmaları Sempozyumu Başladı

Erzincan Valiliği, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Refahiye Kaymakamlığı ortaklığında Erzincan'ın Refahiye ilçesinde "Refahiye Araştırmaları Sempozyumu" düzenlendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Refahiye Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu konferans salonunda tertiplenen sempozyum öncesi Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Ahmet Haluk Dursun, Erzincan Milletvekili Sayın Süleyman Karaman, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir, Refahiye Belediye Başkanı Cevdet Çınar, Refahiye Araştırmaları Sempozyumuna ait fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirerek, sergiyi gezdiler.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal marşı ile başlayan sempozyumda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Refahiye ilçesinin tanıtım sinevizyonu sunuldu. Ardından Türkiye'nin 27'nci ve son Başbakanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı Sayın Binali Yıldırım2ın mesajı katılımcılara aktarıldı.

Daha sonra Erzincan Milletvekili Sayın Süleyman Karaman, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir ve Refahiye Belediye Başkanı Cevdet Çınar birer konuşma yaptılar.

Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş sempozyumda yaptığı konuşmada, betonların, inşaatların ömrü, çimentonun sertleşme süresi kırk yıl olduğu için kırk yıl boyunca mukavemeti gittikçe artarak devam ediyor. Kırk yılda da gevşemeye başlıyor. Bina 80 yılda ömrünü tamamlamış oluyor. Ondan sonra yıkılıp, yenisinin yapılması gerekiyor. Fakat kültür öyle değil. Gelecek nesillere aktarılacak olan bu Refahiye çalışmaları, son bir yıl içerisinde yapmış olduğumuz bütün Refahiye çalışmalarından daha kıymetlidir. Son bir yılda Refahiye'de, Üniversite binası bir yıl önce yoktu. Bir hayırsever vatandaşımız yaptı. Bir başka hayırsever vatandaşımız Sağlık çalışanlarımıza yönelik 20 lojmanlı konutlar yaptı. Bölge Trafik İstasyon Amirliği binasını Emniyet Müdürlüğü lojmanıyla beraber yaptık. İmam Hatip Okulumuzun yapımı bitti. Orman İşletme Müdürlüğü binamız bitti. Hakoğlu deresindeki taşkın koruma işleri bir taraftan başladı. Devam ediyor. Rekreasyon işleri planlandı. İhale edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü binamızın yanında Kredi Yurtlar Kurumunun Yurdu, Gençlik Merkezi, Yüzme Havuzu, Jandarma Komando Tabur Komutanlığımızın Hizmet Binası. İlçe merkezinde dört bir yana dağılan sokakların sağlıklaştırma işleri. Refahiye Araştırmaları Sempozyumu, Refahiye'nin geleceği için Refahiye'ye son bir yılda yapılan yatırımlardan daha çok önem arz etmektedir. Refahiye Araştırmaları Sempozyumu'nun Refahiye için, Erzincan'ımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Kent Hafızası" konulu açılış konferansını gerçekleştirmek üzere konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Ahmet Haluk Dursun ise; "Yeşillik, çayır ve temiz gıda; insanoğlunun en büyük ihtiyaçlarından bir tanesidir. Refahiye'deki avantajları göz önüne aldığımızda insanoğlunun ihtiyaçlarının Refahiye'de olduğunu fark edersek buranın ne kadar kıymetli bir yer olduğunu anlayabiliriz

En çok korumaya muhtaç olan insan unsurudur. Bizim esas gündemimiz kültürdür. Diğerleri muamelattır. Esas yapmamız gereken insan yetiştirmeye dayalı mekânı ve insanı korumaya dayalı kültürel faaliyetlerdir. Kültür için uğraşan, mesafe kateden, emek veren bir nesile ihtiyacımız var. Aklı hür, vicdanı hür ve temeli kültür olan bir yapıya dayanan gelecek nesillere ihtiyacımız var." Diyerek ülkemizin çeşitli bölgelerinde bulunan kültür miraslarından örnek verdi.

Refahiye Araştırmaları Sempozyumu'nu kapsayan Kent hafızası projesi ile ilçede kent kimliğinin oluşturulması, kültür erozyonunun önlenmesi ve ilçe varlıklarının katma değere dönüştürülmesi amacıyla, Refahiye'nin soyut ve somut varlık envanterinin çıkartılarak, dijital ortama aktarılması ve "Refahiye Müzesi" kurularak, yayınlar üretilmesi gibi bileşenleri ve bazı bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi hedefleniyor.

14-15 Mart 2019 tarihleri arasından 11 panelistin katılımıyla devam edecek olan ve konferans, 48 bilimsel bildiri sunumlarının, paneller ve sergilerin yer alacağı sempozyumda "güncel konular", "kırsal kalkınma" vb. temaları içeren iki panel yer alacak. İlçe gelişim stratejilerinin ve önerilerin tartışılacağı sempozyumun sonunda bir sonuç bildirgesinin kaleme alınması, sunulan bildirilerin sempozyum kitabında basılması ve yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kaynak: İHA