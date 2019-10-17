Refahiye Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekâtı’na tam destek

Refahiye Belediyesi Meclisi Barış Pınarı Harekâtına tam destek olunması gündemiyle olağanüstü toplandı.

2019 Ekim Ayı Olağanüstü Meclisi, meclis gündemi okunarak başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, "Meclisin ortak kararıyla Barış Pınarı Harekâtı için ortak bir bildiri hazırladık. Bu bildirinin okunması için şuan da toplanmış bulunmaktayız" dedi ve bildirinin okunmasını oylamaya sundu.

Oy birliği ile okunması kabul edilen bildiri Belediye Başkanı Çakmak Paçacı tarafından okundu.

Okunan bildiride "Ülkemiz Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ" ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır.

Öncelikle bilinmelidir ki bu harekât ülkemiz bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırlarımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekâtı aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir.

Barış Pınarı Harekatı bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle Terör Örgütü PKK-PYD-YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısına gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz.

Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekâtı Bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır.

Ülkemizin bu harekât ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biride Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye Başından beri çözümü Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğinin savunmuştur. Şuanda gerçekleştirilen harekât bu amaç içinde önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti Suriye Halkını Türk Halkının güvenliğini rahatını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekâtı bu çerçevede değerlendirilmelidir.

Bu anlamda Refahiye Belediye Meclisi olarak Barış Pınarı Harekâtında ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, Ülkemizin bekasıdır. Harekâtın Barış ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakâr askerlerimize muvaffakiyetler diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA