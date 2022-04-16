Refakatçi (Kişisel Yardımcı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Refakatçi (Kişisel Yardımcı) görev tanımı nedir, Refakatçi (Kişisel Yardımcı) ne iş yapar, Refakatçi (Kişisel Yardımcı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Refakatçi (Kişisel Yardımcı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Refakatçi (Kişisel Yardımcı) Tanımı;

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Refakatçi (Kişisel Yardımcı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Refakatçi (Kişisel Yardımcı) Maaşları

Refakatçi (Kişisel Yardımcı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Refakatçi (Kişisel Yardımcı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Refakatçi (Kişisel Yardımcı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5162.01

Meslek Adı :

Refakatçi (Kişisel Yardımcı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Kişisel Hizmetlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Refakatçiler Ve Kişisel Yardımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İşverene refakat eden ve çeşitli şahsi hizmetlerde bulunan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Refakatçi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günün meselelerini konuşmak veya okumak, çeşitli eğlenceli işler, sporlar ve diğer oyalayıcı ve huzur verici diğer işler yapmak suretiyle işvereni meşgul etmek,

b) İşverene sosyal randevularını hatırlatmak ve telefona cevap vermek,

c) Sosyal ziyaretler sırasında işverene refakat ve evdeki ziyaretçi ve misafirlerin ağırlanmasına yardım etmek,

d) Bazen de otomobil kullanarak işverenle birlikte alış veriş için çarşıya gitmek,

e) Seyahati sırasında işverene refakat etmek ve bilumum işlerin ele alınmasında hazır bulunmak,

f) Banyo, giyinme ve tuvalet işleri ile yemek veya rejim gıdalarının hazırlanmasına yardım edebilir,

g) Evdeki diğer hizmetlilere talimat verebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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