Refakatçi (Kişisel Yardımcı) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?
Refakatçi (Kişisel Yardımcı) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Refakatçi (Kişisel Yardımcı) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Kodu : 5162.01
Meslek Adı : Refakatçi (Kişisel Yardımcı)
Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları
Meslek Alt Ana Grubu : Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar
Meslek Grubu : Diğer Kişisel Hizmetlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu : Refakatçiler Ve Kişisel Yardımcılar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
Meslek Tanımı : İşverene refakat eden ve çeşitli şahsi hizmetlerde bulunan kişidir
Görev ve İşlem Basamakları : Refakatçi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Günün meselelerini konuşmak veya okumak, çeşitli eğlenceli işler, sporlar ve diğer oyalayıcı ve huzur verici diğer işler yapmak suretiyle işvereni meşgul etmek,
b) İşverene sosyal randevularını hatırlatmak ve telefona cevap vermek,
c) Sosyal ziyaretler sırasında işverene refakat ve evdeki ziyaretçi ve misafirlerin ağırlanmasına yardım etmek,
d) Bazen de otomobil kullanarak işverenle birlikte alış veriş için çarşıya gitmek,
e) Seyahati sırasında işverene refakat etmek ve bilumum işlerin ele alınmasında hazır bulunmak,
f) Banyo, giyinme ve tuvalet işleri ile yemek veya rejim gıdalarının hazırlanmasına yardım edebilir,
g) Evdeki diğer hizmetlilere talimat verebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Refakatçi (Kişisel Yardımcı) Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Gravürcüler (Fotogravürcüler Hariç) mesleği için “7321.12” kod olarak kullanılır iken Nar Yetiştiricisi mesleği için “6112.37” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Refakatçi (Kişisel Yardımcı) Meslek Kodu “5162.01” olarak belirlenmiştir.