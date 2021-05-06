Refakatçi (Kişisel Yardımcı) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 5162.01

Meslek Adı : Refakatçi (Kişisel Yardımcı)

Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu : Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu : Diğer Kişisel Hizmetlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Refakatçiler Ve Kişisel Yardımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : İşverene refakat eden ve çeşitli şahsi hizmetlerde bulunan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları : Refakatçi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günün meselelerini konuşmak veya okumak, çeşitli eğlenceli işler, sporlar ve diğer oyalayıcı ve huzur verici diğer işler yapmak suretiyle işvereni meşgul etmek,

b) İşverene sosyal randevularını hatırlatmak ve telefona cevap vermek,

c) Sosyal ziyaretler sırasında işverene refakat ve evdeki ziyaretçi ve misafirlerin ağırlanmasına yardım etmek,

d) Bazen de otomobil kullanarak işverenle birlikte alış veriş için çarşıya gitmek,

e) Seyahati sırasında işverene refakat etmek ve bilumum işlerin ele alınmasında hazır bulunmak,

f) Banyo, giyinme ve tuvalet işleri ile yemek veya rejim gıdalarının hazırlanmasına yardım edebilir,

g) Evdeki diğer hizmetlilere talimat verebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Refakatçi (Kişisel Yardımcı) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Gravürcüler (Fotogravürcüler Hariç) mesleği için “7321.12” kod olarak kullanılır iken Nar Yetiştiricisi mesleği için “6112.37” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Refakatçi (Kişisel Yardımcı) Meslek Kodu “5162.01” olarak belirlenmiştir.

