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  3. Refakatçiye cinsel saldırıda bulunan hastaya gözaltı (2)

Refakatçiye cinsel saldırıda bulunan hastaya gözaltı (2)

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde refakatçi olarak bulunan G.A. (23) adlı kadına uyuduğu sırada cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.D., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Refakatçiye cinsel saldırıda bulunan hastaya gözaltı (2)

SERBEST BIRAKILDI

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde refakatçi olarak bulunan G.A. (23) adlı kadına uyuduğu sırada cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.D., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

DHA

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