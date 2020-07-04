Refik dede kavak ağacından yaptığı uçaklarla 20 yıldır çocukları sevindiriyor

BURSA (AA) - UĞUR ÇİÇEK - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Refik Uçak, 20 yıldır kavak ağacından yaptığı uçak maketleriyle çocukları mutlu ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Çitli Mahallesi'nde yaşayan Refik dede, ürettiği oyuncakları hem çevresindeki çocuklara dağıtıyor hem de farklı şehirlere yaşayan çocuklara ücretsiz gönderiyor.

Refik Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kavak ağaçlarının parçalarına keserle yontarak şekil verdiğini söyledi.

Boyayıp üzerine Türk bayrağı işlediği oyuncak uçaklarla çocukları sevindirdiğini belirten Uçak, "Geliyorlar bayramda, uçaklara bakıyorlar. Ben de 'al sana uçak' diyorum, veriyorum. Başka şehirlerdeki çocuklara da hediye ediyorum. Domaniç, Eskişehir, Isparta, Muş gibi şehirlere de gönderdim." diye konuştu.

Uçak, mahallesindeki evlerin hemen hemen tamamının balkonlarında kendisinin yaptığı oyuncak uçakların bulunduğunu anlattı.

Çocukların, hediye ettiği uçakları alınca çok mutlu olduklarını vurgulayan Refik Uçak, "Ben bunları yapıp ücretsiz çocuklara veriyorum. Büyüklere de veriyorum." ifadelerini kullandı.

- "Rüzgar geldiğinde pervanelerin dönmesi ile mutlu oluyorlar"

Çitli Mahallesi sakinlerinden Mehmet Öztürk (37) ise balkonları süsleyen uçakların adeta mahallenin sembolü olduğunu anlattı.

Çocukları sevindirmenin insana huzur verdiğini belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"Çocukların mutlu olması, neşelenmesi, huzur bulması için bu gibi oyuncakları yaparak veriyor. Onlar da sokaklarda uçuruyorlar ya da evlerinin balkonlarına asıyorlar. Rüzgar geldiğinde pervanelerin dönmesi ile mutlu oluyorlar. Yıllardan beri bu işi yaptığı için de özellikle Çitli Mahallesi olarak birçok sokağımızda, birçok evimizde Refik dedenin yaptığı uçaklar var. Türkiye'nin birçok yerine göndermişliği, vermişliği var. Kendisi hiçbir şekilde ücret almıyor."

Oyuncaklarla güzel vakit geçirdiklerini aktaran Kerem Işık (12) ise Refik dedenin yaptığı uçakları çok beğendiğini dile getirdi.

Kerem Işık, "Çok güzel yapıyor. 20 yıldır yapıyormuş, ben bilmiyordum. Çok seviniyoruz, mutlu oluyoruz bu uçaklar sayesinde." dedi.

Kaynak: AA