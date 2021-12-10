Refleks Yayı ne demek, TDK'ya göre Refleks Yayı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Refleks yayı ne demek? Refleks yayı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi refleks yayı kelimesi. Peki refleks yayı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre refleks yayı nedir, refleks yayı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

REFLEKS YAYI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Refleks yayı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre refleks yayı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uyarının alınması, duyu siniri ile merkeze iletilmesi, merkezden verilen cevabın motor sinir ile kasa aktarılması sonucunda meydana gelen bir sinir sistemi mekanizması

