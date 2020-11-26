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  3. Reform görüşmelerinin ilki yarın TÜSİAD'la olacak

Reform görüşmelerinin ilki yarın TÜSİAD'la olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yapacağı reform görüşmelerinin ilkinin yarın TÜSİAD'la olacağı belirtildi.

Reform görüşmelerinin ilki yarın TÜSİAD'la olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakan Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yarın saat 09.30'da Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle cumartesi günü gerçekleştirilecek görüşmeye Elvan ve Gül'ün yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak.

Dolmabahçe'de yapılacak görüşmeler basına kapalı olacak.

Toplantılar, ilerleyen günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'lerle devam edecek.

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Editör Ekibi


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