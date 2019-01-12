Refüj ve kavşaklara 7 milyon 500 bin çiçek dikildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin refüj, kavşak ve parklarına 7 milyon 500 bin mevsimlik yazlık ile kışlık çiçek dikerken, Temapark, Kent Meydanı, Ahmed Arif Parkı ve Yeşil Kuşak Projesi'ni tamamlayarak vatandaşların hizmetine açtı.

Yeşil alanlar oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 4 merkez ilçenin refüj, park ve kavşaklarına farklı türlerde toplam 7 milyon 500 bin adet mevsimlik yazlık ile kışlık çiçek dikti. 2017'de farklı türlerde 3 milyon 500 bin mevsimlik yazlık ile kışlık çiçek diken Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 2018'de ise kentin farklı refüj ve kavşaklarına 4 milyon çiçek dikti. Yeşillendirme ve çiçek dikiminden önce belirlenen alanlarda su tesisatı yenileme, toprak takviyesi gibi çalışmalar yürütüldü. Çiçek dikimi dışında refüj, park ve kavşaklara farklı türlerde 21 bin adet ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Park çalışmalarında önemli çalışmalara imza atıldı

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 300 bin metrekare alanda peyzaj çalışması yürüttü. Yeşil Kuşak Projesi, Temapark, Kent Meydanı, Kardeşlik Parkı ve Ahmed Arif Parkı olmak üzere toplam 500 bin metrekare alanda yeni parklar inşa ederek vatandaşların hizmetine açtı.

Yeşil kuşak projesi hizmete açıldı

Kentte vatandaşlara, dinlenme alanları oluşturmak adına 2 yıl içinde yoğun bir çalışma temposu içine giren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yeşil Kuşak Projesi'ni tamamlayarak hizmete açtı. Şanlıurfa yolu Yenihal Kavşağı'ndan başlayan Mahabad Bulvarı'na kadar olan 78 bin metrekare alanı kapsayan projede oyun grupları, meydan, yürüyüş yolları, süs havuzları ve oturma bankları yer alıyor.

Kent Meydanı tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal, kültürel ve sportif amaçlarla kullanması için Kayapınar ilçesinde 70 bin metrekare üzerine inşa ettiği Kent Meydanı tamamlandı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kent Meydanı içinde Kitap Cafe, Meydan Cafe, mescit, yürüyüş yolları, fitness aletleri, bisiklet yolları, çocuk oyun grupları, fresh ve kuru havuz bulunuyor. Alana farklı türde binlerce ağaç dikilirken ayrıca park içine müzikli ve ışıklı su oyunları da inşa edildi.

Temapark vatandaşların hizmetinde

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesinde 34 bin metrekare alana inşa ettiği Temapark'ı tamamlayarak vatandaşların hizmetine açtı. Tasarım olarak kentteki diğer parklara göre farklı konsepte yapılan Temapark'ta tematik bahçeler, çocuklara yönelik eğlence tepeleri ve göletler yer alıyor.

Engelli vatandaşların sosyal yaşama katılımını sağlamak amacıyla birçok projeye imza atan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlar ve çocuklarının kullanabileceği Bağlar ilçesi Bağcılar semtinde 2 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Engelsiz Yaşam Parkı'nı tamamlayarak hizmete açtı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı ile Elazığ Caddesi'ni birbirine bağlayan Ahmed Arif Caddesi'nin her iki bölümünde atıl durumda bulunan 50 bin metrekarelik alanı değerlendirerek parka dönüştürdü. Ahmed Arif Parkı adıyla hizmete açılan yeşil alana farklı türde 376 adet ağaç dikildi. Yeşillendirme çalışmaları dışında parka yürüyüş yolları, fitness aletleri, çocuk oyun grupları, oturma bankları, pergolalar ve basketbol potaları yerleştirildi. Ahmed Arif Parkı'nda meydan bölümü de oluşturulurken, ayrıca kadınların ekmek pişirmeleri için 2 adet tandır da inşa edildi.

Mevcut parklarda bakım ve onarım çalışmaları

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha önce kentin farklı noktalarında yer alan 14 parkta bakım ve onarım çalışması yürüterek alan, içinde bulunan eski oturma grupları, fitness aletleri ile oyun gruplarını sökerek yerine yenilerine monte etti. Aynı çalışma kapsamında parklara yeni oturma grupları yerleştirildi.

Huzur ile Çocuk Sokakları tamamlandı

2017-2018 yılları arasında kentin yeşillendirilmesi için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, atıl durumda bulunan ve kullanılmayan alanları değerlendirerek vatandaşların hizmetine sundu. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Bağlar ilçesinde çocuk ve yaşlılar için dinlenme alanları oluşturdu. Çocukların oyun oynayarak, yaşlıların ise dinlenerek zaman geçirebilecekleri Huzur ile Çocuk sokakları tamamlandı.

Kaynak: İHA