Refüje çarpan otomobilin alev alması güvenlik kamerasına yansıdı
GİRESUN (AA) - Giresun'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin alev aldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Bulancak ilçesi Karadeniz Sahil Yolunda, K.S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak alev aldı....
GİRESUN (AA) - Giresun'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin alev aldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bulancak ilçesi Karadeniz Sahil Yolunda, K.S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak alev aldı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazada yaralanan sürücü, Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aracın çarpmanın etkisiyle alev aldığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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