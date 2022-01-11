Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. İslam alemi için en önemli günlerden biri olan Regaip Kandilinde hangi ibadetler yapılacağı ve hangi surelerin okunacağı Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Biz de bunun üzerine 'Regaib Kandili hangi ibadetler yapılır? Hangi sureler nasıl okunmalı?' sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

REGAİP KANDİLİ HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Oruç Tutmak

Kaza namazı ve nafile namazı kılmak

Kur'an-ı Kerim okumak

Tövbe etmek

Dua etmek

Salavat Getirmek

Sadaka vermek

Hamd etmek

Şükür etmek

PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU REGAİB KANDİLİ DUASI

Bismillahi'r-rahmani'r-rahîm

Ey bizleri varlığa erdiren , var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran güzeller güzeli rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salât ü selam olsun. İçinde bulunduğumuz şu mübarek Regaib Kandili münasebetiyle bu gecenin senin katındaki kutsiliğini de vesile edinerek dergâh-ı ilahînin önünde ellerimizi açıp yalvarıyoruz:

YA İLAHE'L-ALEMİN!

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor, şu mübarek Regaib gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz.

EY ÇARESİZLER ÇARESİ!

Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; Ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur. Ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; Yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA

Peygamberimizin (S.A.V) Regaip kandili duası şöyle;

"Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur"

"Regaip" kelimesinin, "arzu, istek, emel, tutku" anlamlarına geldiğini hatırlatan Görmez, Peygamberimizin ettiği bu duayı İslam alemi için şu şekilde yapmayı tavsiye etti;

-"Allah'ım, aziz milletimiz ve bütün Müslüman kardeşlerimiz için recep ve şaban ayını mübarek kıl ve ramazan ayına hayırla kavuşmayı bizlere nasip eyle."

HANGİ SURELER OKUNUR?

Furkan Suresi 8. Ayetinde 'Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile teşbih et' Ayet-i Kerime'de de buyurduğu gibi Allah'ın bolca zikredilmesi çok sevaptır. Gece gündüz Allah'a anarak geçirmek hem nefsin terbiye edilmesi hem de daha çok Allah'a yönelmek açısından kıymetli bir ibadettir. Kelime-i Tevhid 'la ilahe illallah', Elhamdülillah, Sübhanallah, zikirleri Regaip gecesi bol bol okunmalıdır. Ne kadar çok okunursa o kadar çok sevap kazanılır.