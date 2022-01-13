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Regaib Kandilinde hangi sureler okunur? Ne yapılır?

Üç aylardan Recep ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili'ne kısa bir süre kala birçok kişi Regaib Kandilinde hangi sureler okunur? Ne yapılır? Sorularını araştırıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...

Regaib Kandilinde hangi sureler okunur? Ne yapılır?

İslam dünyasının en önemli dönemlerinden biri olan üç ayların başlamasına artık sayılı günler kaldı. Üç aylardan Recep ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili de bu ayların ilk haftasında Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceye denk gelmektedir. Bu önemli günde ne yapılması ve hangi sureleri okuması gerektiğini merak eden birçok kişi de internet arama motorlarında araştırma yapıyor. İşte cevaplar...

REGAİB KANDİLİNDE HANGİ SURELER OKUNUR?

“Bi'smi'llâhi'rrahmâni'rrahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi'l-îmân ve yessir lenâ bi'l- kur'ân.”

Türkçe meali: "Rahman ve rahim Allâh'ın adıyla. Allâh'ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur'ân'ı bize kolaylaştır."

“Sübhâna'llâhi'l- hayyil- kayyûm.”

Türkçe meali: "Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh'ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

Regaib Kandilinde hangi sureler okunur? Ne yapılır?

"Sübhâna'llâhi'l- ehadi's- samed."

Türkçe meali: "Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

“Sübhâna'llâhi'l- gafûri'r- rahîm.”

Türkçe meali "Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

Regaib Kandilinde hangi sureler okunur? Ne yapılır?

REGAİB KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR

Ey Rabb’im! biz kusur ve hatalarımızla sana geldik zira gidecek başka yerimiz yok. Şu mübarek gecede bizleri affet. Bizi ve neslimizi nurunla yaşat. Nurunla hayat ver ve nurunla huzuruna al.

Ya Rabbi! Bizlerin hatalarını ve günahlarını arındır. Ya Rabb-im!  Bizi yalan, gıybet, iftira, haram  ve senin sevmediğin, razı olmadığın bütün kirli sözlerden ve fiillerden temizle.

Allah'ım! elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun.. İç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma. Senden kalplerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de ihlas istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvîm sırrını duyur ya Rabbi!

Regaib Kandilinde hangi sureler okunur? Ne yapılır?

Ey Kainatın Sultanı! Dua edenlere cevap veren sen, Istırapları dindirip ihtiyaçları gideren sen, Devrilenleri kaldırıp doğrultan sen, Çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp tedavi eden de sensin! Verdiklerin vereceklerinin referansı; diliyor ve dileniyoruz, bize yakınlığını duyur ve benliğimizde sana karşı yaklaşma heyecanları uyar ya Rabbi!

REGAİB KANDİLİNDE NE YAPILIR?

Diğer kandillerde olduğu gibi Regaib Kandili'nde de ibadete büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda islam aleminde Regaib Kandili'nde;

Oruç Tutmak
Kaza namazı ve Nafile Namazı Kılmak
Kur'ân-ı Kerîm Okumak
Tevbe İstiğfar Etmek
Dua Etmek
Salavat Getirmek
Sadaka Vermek gibi ibadetler yapılmaktadır.

Öte yandan Regaip Kandili Namazı İmam-ı Gazalinin eseri olan İhya Ulumiddin’de geçmektedir. Bu gecede kılınacak olan namaz on iki (12) rekat olarak yazmaktadır.

 

Regaib Kandilinde hangi sureler okunur? Ne yapılır?

Namazın Kılınışı ise şekildedir.:

Her rekatta Fatiha suresi okunur.
Arkasından üç kadir suresi ile 12 tane ihlas suresi okunur.
Her iki rekatta bir selam verilir. Bu şekilde  12 rekat tamamlanır.
Selam verildikten sonra yerimizden kalkmadan 70 kere “Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi” denilerek secdeye gidilir.
Secdede iken bu sefer 70 kere “Subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi” denilir.
Sonrasında  tekrar secde yapılarak ettahiyyatta oturulur ve 70 kere “Rabbiğfir ve erham ve tecavez ta’lemü” dedikten sonra yine secde yapılır.
Secdede 70 kere “Subbuhun kuddusun rabb-ul melaiketi verruhi” dedikten sonra dualarımız alemlerin Rabbi olan Allaha arz ederiz..

Regaib Kandilinde hangi sureler okunur? Ne yapılır?

Ramazan Sarı
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