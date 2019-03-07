BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere programlar düzenlendi. Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti.

Bazı vatandaşlar, camilerde yer kalmayınca ibadetlerini cami bahçelerinde gerçekleştirdi. Namaz sonrası vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikram edildi.



- Eskişehir

Eskişehir'de kent merkezindeki Reşadiye Camisi'nde düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Camiye gelen kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda kişi ellerini dua için açtı. Daha sonra mevlit ve ilahiler okundu.

Programa katılan çok sayıdaki kişiye cami bahçesinde kandil simidi ikram edildi.

- Bilecik

Bilecik İl Müftülüğünce Regaip Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.



Vatandaşlar, Merkez Şerifpaşa ve Kayıboyu Cami ile diğer camilerde yapılan programlara katılarak, dua etti.



Kayıboyu Camisi'ndeki programda, Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından dua edildi.

- Çanakkale

Çanakkaleliler akşam saatlerinden itibaren il merkezindeki Necip Paşa ve Şehitler camilerinde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi. Programda, ilahiler okunup şehitler için dualar edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikramlarında bulunuldu.

- Kütahya

Kütahya’da Regaip kandili dolayısıyla camileri dolduranlar dua edip namaz kıldı.

Kütahya Müftüsü Hüseyin Hazırlar, kandil dolayısıyla tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda vaaz verdi. Daha sonra namaz kılıp, dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Yeşil Cami'de düzenlenen programda da Kütahya Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kur’an-ı Kerim okuyup ilahi söyledi.

- Yalova

Yalova'da Regaip Kandili dolayısıyla Merkez Cami'de kandil programı yapıldı.

Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda, vatandaşlar dua etti. Regaip Kandili ve üç aylarla ilgili vaaz verildi. Program edilen duayla sona erdi.

Namazın ardından vatandaşlara cami önünde ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA