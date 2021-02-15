Üç ayların ilki olan Recep ayının ilk günlerini geride bırakmamızla bu ayda tecelli eden Regaip Kandili için de geri sayıma başlandı. Bunun üzerine ibadettlerini yerine getirmek isteyen müminler, Regaip kandili hangi ibadetler yapılır? | Regaip kandili ibadetleri nelerdir? sorularının cevaplarını araştırmaya koyuldu. İşte detaylar...

REGAİP KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Oruç tutmak

Recep ayının ilk Cuma gecesinde tecelli bulan Regaip Kandili, 2021 yılında 18 Şubat tarihinde olacak. Geçmişte yaşayan alimler, bu gecede oruç tutulmasını tavsiye etmişler, perşembe ve cuma günleri tutulması gerektiğini söyleyenler olduğu gibi sadece cuma günü oruç ibadetinin gerçekleştirilmesinde bir sakınca olmadığını ifade edenler de olmuştur.

Kaza ve Nafile namazı kılmak

Namaz, İslam dininin en önemli ibadetlerinden biri olmakla birlikte Yüce Rabb'ine borcu olan kişilerin bu borcu ödemek için en uygun günlerden bir tanesi, Regaip Kandili olarak kabul edilmiştir.

Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) tarafından kaleme alınan Dualar ve Zikirler kitabında, bu kutsal gecede kılınması gereken Nafile namazı şöyle tasvir edilmiştir:

Leyle-i Regâip’ten önceki perşembe gününde çok hafif iftar yapılıp akşam namazının edasının ardından iki rekatta bir selam verilerek on iki rekat nafile namazı kılınır.

Her rek’atta Fâtiha’dan sonra üç kere “Kadir” suresi ve oniki kere “İhlâs” sûresi okunur.

Veyahut bir kere “Kadir” sûresi ve üç kere “İhlâs” sûresi okunur.

-Kur'an okumak

-Tövbe etmek

-Dua etmek

-Hamd ve şükretmek

-Allah'ı zikretmek

-Salavat getirmek

-Sadaka vermek