Hatay transferi Regan Magarity oldukça merak ediliyor. Peki Regan Magarity kimdir? Regan Magarity instagram hesabı ne? Hepsi haberimizde...

Hatay ekibi, ABD Virginia Tech Üniversitesi takımında oynayan ve daha sonra WNBA draftında Connecticut Sun’a seçilen 21 yaşındaki 1.93’lük uzun forvet İsveçli Regan Magarity’le 1 yıllığına anlaştı.

Regan Magarity kimdir

Regan Magarity kimdir? Regan Magarity instagram hesabı ne? Hepsi haberimizde... Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Dr. Serhat Bayraktar, “Regan Magarity’i kadromuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1.93’lük uzun boylu oyuncumuz forvet ve pivot mevkilerinde oynayabiliyor. Oyuncumuzla bir yıllık sözleşme imzaladık, takımımıza ve kendisine hayırlı olsun” dedi.

Bayraktar, takıma dış transfer takviyesinin süreceğini sözlerine ekledi.

Regan Magarity kimdir? Regan Magarity instagram hesabı ne? Hepsi haberimizde... Hatay Büyükşehir Belediyespor yeni sezon öncesi, iç transferde Gizem Başaran ve Marica Gajic, dış transferde ise Özge Yavaş, Asena Yalçın ve son olarak Regan Magarity’le anlaşma sağladı. Mavi-beyazlılar Merve Aydın’la da yollarını ayırmıştı.

Hatay ekibi, ABD Virginia Tech Üniversitesi takımında oynayan ve daha sonra WNBA draftında Connecticut Sun’a seçilen 21 yaşındaki 1.93’lük uzun forvet İsveçli Regan Magarity’le 1 yıllığına anlaştı.

Regan Magarity kimdir? Regan Magarity instagram hesabı ne? Hepsi haberimizde... Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Dr. Serhat Bayraktar, “Regan Magarity’i kadromuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1.93’lük uzun boylu oyuncumuz forvet ve pivot mevkilerinde oynayabiliyor. Oyuncumuzla bir yıllık sözleşme imzaladık, takımımıza ve kendisine hayırlı olsun” dedi.

Bayraktar, takıma dış transfer takviyesinin süreceğini sözlerine ekledi. Hatay Büyükşehir Belediyespor yeni sezon öncesi, iç transferde Gizem Başaran ve Marica Gajic, dış transferde ise Özge Yavaş, Asena Yalçın ve son olarak Regan Magarity’le anlaşma sağladı. Mavi-beyazlılar Merve Aydın’la da yollarını ayırmıştı.

Regan Magarity Instagram

Regan Magarity instagram hesabı oldukça aratılıyor. Siz de linke tıklayrak profilini ziyaret edebilirsiniz. Regan Magarity kimdir? Regan Magarity instagram hesabı ne? Hepsi haberimizde...

https://www.instagram.com/reganmagarity/?hl=tr

Regan Magarity'in güzelliği sosyal medyada kullanıcılar tarafından dikkat çekti.

Regan Magarity kimdir? Regan Magarity instagram hesabı ne? Hepsi haberimizde... Genç sporcu şimdiden Hatay taraftarının ilgi odağı oldu.