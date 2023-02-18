Regan Obeng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Regan Obeng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Regan Obeng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Regan Obeng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Regan Obeng 15 Ağu 1994 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Regan Obeng şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Regan Obeng Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Regan Obeng, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Regan Obeng'nin RFK Novi Sad 1921 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Regan Obeng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Regan Obeng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Regan Obeng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Regan Obeng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağu 2012 yılında Napredak

17 Ağu 2014 yılında Čukarički

1 Eylül 2017 yılında Inter Zapresic

30 Mayıs 2018 yılında Čukarički

21 Ağu 2018 yılında NK Istra

12 Ocak 2021 yılında Mladost

18 Ağu 2021 yılında Zelez. Pancevo

1 Ocak 2023 yılında RFK Novi Sad

Regan Obeng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Regan Obeng şuan RFK Novi Sad 1921 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Feyenoord Ghana

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.