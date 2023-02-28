Reg%C5%91 Szantho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reg%C5%91 Szantho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reg%C5%91 Szantho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reg%C5%91 Szantho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reg%C5%91 Szantho 22 Kasım 2000 tarihinde Győr şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reg%C5%91 Szantho Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kalman Nemeth yapmaktadır. Reg%C5%91 Szantho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Reg%C5%91 Szantho'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Reg%C5%91 Szantho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reg%C5%91 Szantho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reg%C5%91 Szantho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reg%C5%91 Szantho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Győr U17

1 Aralık 2017 yılında ETO FC Győr

23 Ocak 2020 yılında Ferencváros

26 Temmuz 2020 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2021 yılında Ferencváros

21 Şubat 2022 yılında Dunajska Streda

30 Haziran 2023 yılında Ferencváros

Reg%C5%91 Szantho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reg%C5%91 Szantho şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

Reg%C5%91 Szantho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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