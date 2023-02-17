Reghan Tumilty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reghan Tumilty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reghan Tumilty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reghan Tumilty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reghan Tumilty 26 Şubat 1997 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reghan Tumilty Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reghan Tumilty, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamilton Academical FC futbol takımında oynamaktadır. Hamilton Academical FC takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Reghan Tumilty'nin Hamilton Academical FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Reghan Tumilty Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reghan Tumilty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reghan Tumilty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reghan Tumilty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Dundee Utd U20

1 Temmuz 2016 yılında Ross County FC U20

1 Temmuz 2017 yılında Ross County

23 Kasım 2017 yılında Falkirk FC

30 Nisan 2018 yılında Ross County

17 Temmuz 2018 yılında Morton

24 Ağu 2019 yılında Dumbarton FC

6 Ocak 2020 yılında Morton

3 Ağu 2020 yılında Raith Rovers

1 Temmuz 2022 yılında Hartlepool Utd.

7 Şubat 2023 yılında Hamilton Acad.

Reghan Tumilty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reghan Tumilty şuan Hamilton Academical FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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