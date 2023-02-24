Regi Lushkja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Regi Lushkja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Regi Lushkja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Regi Lushkja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Regi Lushkja 17 Mayıs 1996 tarihinde Kavajë şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Regi Lushkja Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALF Sports GmbH yapmaktadır. Regi Lushkja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tirana futbol takımında oynamaktadır. KF Tirana takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Regi Lushkja'nin KF Tirana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Regi Lushkja Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/regi_lushkja10/

Regi Lushkja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Regi Lushkja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Regi Lushkja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Regi Lushkja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Besa Kavajë U19

1 Temmuz 2014 yılında KS Besa

4 Ocak 2016 yılında KF Laçi

2 Şubat 2022 yılında FC Sheriff

10 Ocak 2023 yılında KF Tirana

Regi Lushkja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Regi Lushkja şuan KF Tirana takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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