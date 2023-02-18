Regis Baha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Regis Baha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Regis Baha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Regis Baha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Regis Baha 21 Ekim 1996 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Regis Samuel Baha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Regis Baha Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Regis Baha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani takımına 9 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Regis Baha'nin FK Mladost Lucani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Regis Baha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Regis Baha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Regis Baha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Regis Baha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AS Marsa

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Napredak

9 Temmuz 2020 yılında Mladost

Regis Baha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Regis Baha şuan FK Mladost Lucani takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Regis Baha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kamerun U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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