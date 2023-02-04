Regis Gurtner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Regis Gurtner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Regis Gurtner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Regis Gurtner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Regis Gurtner 8 Aralık 1986 tarihinde Saverne şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Regis Gurtner Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Regis Gurtner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amiens SC futbol takımında oynamaktadır. Amiens SC takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Regis Gurtner'nin Amiens SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Regis Gurtner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/regisgurtner/

Regis Gurtner Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Regis Gurtner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Regis Gurtner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Regis Gurtner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında R. Strasbourg

1 Temmuz 2011 yılında US Boulogne

1 Temmuz 2014 yılında Luzenac AP

19 Eylül 2014 yılında AC Le Havre

1 Temmuz 2015 yılında Amiens SC

Regis Gurtner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Regis Gurtner şuan Amiens SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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