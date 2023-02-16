Regis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Regis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Regis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Regis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Regis 16 Ocak 1998 tarihinde Xanxerê şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Régis Tosatti Giacomin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Regis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEFT Sports yapmaktadır. Regis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Náutico Capibaribe futbol takımında oynamaktadır. Clube Náutico Capibaribe takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Regis'nin Clube Náutico Capibaribe ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Regis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Regis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Regis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Regis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Chapecoense

14 Ocak 2020 yılında EC Bahia B

2 Haziran 2020 yılında Chapecoense

6 Kasım 2020 yılında CRB

30 Nisan 2021 yılında Chapecoense

29 Ağu 2021 yılında Hatta Club

21 Temmuz 2022 yılında APO Levadiakos

1 Ocak 2023 yılında Náutico

Regis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Regis şuan Clube Náutico Capibaribe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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