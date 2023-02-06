Regis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Regis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Regis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Regis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Regis 30 Kasım 1992 tarihinde Jales şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Régis Augusto Salmazzo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Regis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bucket Group Consultoria Ltda yapmaktadır. Regis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Regis'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Regis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/regissalmazzo/

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Regis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Regis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Regis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Regis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2013 yılında Paulista FC

31 Mayıs 2013 yılında São Paulo U20

2 Eylül 2013 yılında América-RN

31 Aralık 2013 yılında São Paulo

6 Ocak 2014 yılında Chapecoense

7 Temmuz 2014 yılında Sport Recife

1 Ocak 2016 yılında Palmeiras

23 Mayıs 2016 yılında Sport Recife

24 Mayıs 2016 yılında EC Bahia

31 Aralık 2017 yılında Sport Recife

5 Ocak 2018 yılında São Paulo

6 Ocak 2018 yılında EC Bahia

1 Mart 2019 yılında Corinthians

31 Aralık 2019 yılında EC Bahia

9 Haziran 2020 yılında Cruzeiro

31 Aralık 2020 yılında EC Bahia

12 Mart 2021 yılında Guarani

21 Ocak 2022 yılında Coritiba FC

Regis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Regis şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

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