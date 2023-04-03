Regis Ndo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Regis Ndo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Regis Ndo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Regis Ndo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Regis Ndo 22 Mayıs 2001 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Mali,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Regis Ndo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mondo Victory yapmaktadır. Regis Ndo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Estrela Amadora SAD futbol takımında oynamaktadır. CF Estrela Amadora SAD takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Regis Ndo'nin CF Estrela Amadora SAD ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Regis Ndo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Regis Ndo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Regis Ndo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Regis Ndo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Betis U19

1 Temmuz 2020 yılında Betis Deportivo

31 Ağustos 2021 yılında Oliv. Hospital

30 Haziran 2022 yılında Betis Deportivo

4 Ağustos 2022 yılında CF Estrela

Regis Ndo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Regis Ndo şuan CF Estrela Amadora SAD takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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