En büyük kadınsal sorunlardan biri olan regl ağrısı, vücudun bebek için hazırlanmasının yanı sıra en önemli feminen eylemlerden bir tanesidir. İstem dışı gelişen bu eylem zaman zaman yoğun ağrılara sebep olmakal birlikte sıcak su torbası, bol çikolata, kalın, yünlü çoraplar ve duygusal bir filmle bastırılmaya çalışılsa da çoğu zaman bunların hiçbiri çare olmaz ve ağrının neden olduğu sinirle kadınlar bu dönemlerini agresif geçirir. Peki en büyük kadınsal dürtü olduğu halde hayatımızı bu kadar olumsuz etkileyen Regl ağrısı neden olur? Nasıl geçer? Regl ağrısına ne iyi gelir? İşte detaylar...

REGL AĞRISI NEDEN OLUR? | ADET SANCISININ SEBEPLERİ

Adet görme denen kanama, normalde bebek gelişimi için hazırlanan rahim duvarının döllenme olmaması sonucunda, vücut tarafından atılması nedeniyle oluşur. Rahim yani uterus, aslında bir kas dokusudur. İşte, bu kas dokusu iç tarafını çevreleyen yumuşak duvarı atmaya yardımcı olmak için kasılmaya başlar. Prostaglandin denen hormon, rahmin bu kasılmalarını tetikler.

Prostoglandin, adet başlamadan birkaç gün öncesinde kanda yüksek seviyelere ulaşır ve adetin ilk iki gününden sonra azalmaya başlar. Prostaglandin seviyesi ne kadar yüksek olursa, adet krampları da o kadar şiddetli yaşanır. Adet sancılarının, menstrüasyonun en başında hissedilmesinin sebebi de budur. Adet döngüsü nedeniyle hissedilen adet sancılarına primer dismenore denir.

Bunun haricinde aşağıda sıralanan tıbbi durumlar nedeniyle hissedilen adet sancıları ise sekonder dismenore olarak adlandırılır:

SERVİKAL DARLIK

Bazı kadınlarda, rahim ağzının açıklığı, adet akışını engelleyecek kadar küçüktür. Bu küçük açıklık rahim içindeki basıncın artmasına neden olarak daha şiddetli bir ağrı yaratabilir.

ENDOMETRİOZİS

Rahmi kaplayan dokunun uterusun dışına çıkarak, fallop tüpleri, yumurtalıklar veya pelvisi kaplayan diğer dokular üzerine doğru gelişip yerleşmesine denir. Çikolata kistlerinin oluşmasına neden olabilir, ağrılı adet görme yanı sıra, cinsel ilişki sırasında da ağrı hissedilebilir.

UTERİN FİBROİDLERİ

Rahim duvarında kas ve fibroz dokudan oluşan uterin fibroidleri, kanserli olmayan fakat sert ve büyük olabilen tümörlerdir. Rahim fibroidleri taşıyanlar, adet görme esnasında daha şiddetli ağrı hissedebilirler.

ADENOMYOZİS

Bu rahatsızlıkta rahmi kaplayan doku uterusun kas duvarlarına doğru büyümeye başlar.

PELVİK İNFLAMATUAR HASTALIK

Dişi üreme organlarının bu enfeksiyonuna genellikle cinsel yolla bulaşan bakteriler neden olur.

REGL AĞRISINA NE İYİ GELİR? ADET SANCISI NASIL GEÇER?

Regl ağrısına iyi gelen yiyecekler:

Süt ve süt ürünleri

Balık, pekmez, fındık, fıstık, ceviz gibi yağlı tohumlar

Yeşil yapraklı sebzeler, rezene çayı

Zerdeçal, muz, papatya çayı, maydanoz

Regl ağrısına iyi gelen çaylar:

Zencefilli Çay

Hayıt Çayı

Papatya Çayı

Nane Çayı

Kiraz sapı çayı

Yeşil çay

Regl ağrısına iyi gelen ilaçlar:

Öncelikle ilaçlar doktor kontrolünde kullanılması gereken medikal ürünlerdir. Bilinçsiz şekilde ağrı kesiciler kullanmak vücudunuzun bağışıklığını artırarak çok daha büyük problemlere neden olabilir. Biz haberimizde yalnızca regl ağrısı için sıklıkla kullanılan ilaçlara yer verdik Bu ilaçlar tavsiye veya öneri niteliğinde değildir. Lütfen kullanmadan önce doktor, eczane veya size en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar: İbuprofen ya da naproksen etken maddelerini içeren ilaçlar hem prostoglandin düzeylerini baskılar hem de ağrı hissinin giderilmesine yardımcı olur. Adetin ilk gününden itibaren doktorun önerdiği dozda kullanılabilir. Bununla beraber eğer ilaçların içerisindeki maddelerden herhangi birine karşı hassasiyetiniz varsa ya da bu ilaçlarla etkileşen başka bir tıbbi durumunuz bulunuyorsa doktora danışmanız gerekir.

İbuprofen ya da naproksen etken maddelerini içeren ilaçlar hem prostoglandin düzeylerini baskılar hem de ağrı hissinin giderilmesine yardımcı olur. Adetin ilk gününden itibaren doktorun önerdiği dozda kullanılabilir. Bununla beraber eğer ilaçların içerisindeki maddelerden herhangi birine karşı hassasiyetiniz varsa ya da bu ilaçlarla etkileşen başka bir tıbbi durumunuz bulunuyorsa doktora danışmanız gerekir. Doğum kontrol ilaçları (Oral kontraseptifler): Oral doğum kontrol hapları, yumurtlamayı önleyen ve adet kramplarının şiddetini azaltan hormonlar içerir. Bu hormonlar ayrıca enjeksiyon, cilt yaması, kol derisinin altına yerleştirilmiş bir implant ya da vajinaya yerleştirilen esnek bir halka şeklinde de verilebilir. Bazı durumlarda rahim içi (intrauterin) cihazlar da tavsiye edilebilir.

Yatarken karnınıza sıcak su torbası koyabilir veya sıcak kompres uygulaması yapabilirsiniz. Ayaklarınıza uygulayacağınız sıcak kompres de fayda sağlayacaktır.

Alt karın bölgenize, avuç içi ve parmak uçlarınızla dairesel hareketler ile masaj yapabilirsiniz.

Ilık duş almak her zaman etkili olacaktır.

Sıcak içecekler, özellikle de zencefil, tarçın, papatya, ıhlamur ve rezene gibi bitki çayları tüketmenizde yarar var. Bu çaylar ödem çözücü etkileri ve antioksidan içerikleri sayesinde dismenoreyi hafifletiyorlar. Ayrıca sakinleştirici etki de sağlıyorlar.

Özellikle adet dönemi ve öncesinde sağlıklı beslenmeye dikkat edin. Adet dönemine bir hafta kala, vücutta su toplanmasına ve ödeme neden olduğu için tuzu kısıtlayın.

Mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin salgılanmasında etkili olan B6 vitamininden zengin (muz, avokado, bezelye, havuç, baklagiller, pirinç, balık, tavuk kırmızı et ve kepek ekmeği gibi besinler tüketin.

Adet sancılarında magnezyum krampları azaltan etkiye sahip. Yeşil yapraklı sebzeler, tahıl ürünleri, kuruyemişler (badem, fındık, fıstık, ceviz), soya fasulyesi, havuç, kereviz, pırasa, kakao ve hurma gibi magnezyum içeren besinleri tüketmeye özen gösterin. İhtiyaç halinde doktor tavsiyesiyle magnezyum takviyesi de alabilirsiniz.

Ağrılarınızın bol olduğu bu dönemde kendinizi kilolu, sinirli, çirkin, sivilceli, duygusal hissetmeniz gayet normaldir. Her ayın en az 3 - 4 günü yaşanan bu olayı kabullenmek, ağrılarınızın çözümü için de en mantıklı yol olacaktır. Kadın olmanın iliklere kadar hissedildiği bu süreçte vücudunuzun tüm olumsuz tepkilerine rağmen cinsiyetinizin tadını çıkarın, kendinizi mutlu edin ve utanmayın. Unutmayın ki eğer bu eylem vücudunuzda gerçekleşmeseydi anne de olamazdınız ve insanlığın soyu devam edemezdi.

ERKEKLERE TAVSİYELER

Kadının bu döneminde onunla alay etmek, isimler takmak, küçümsemek yanlış davranışlardır (posteri hatırlayın). Kadının yaşadığı gerginlikler hormonal değişiklikler neticesi ortaya çıkar, onun elinde olan bir durum değildir.

Çoğu kadın, bu dönemlerde daha sinirli, daha kavgacı ve hoşgörü sınırlarının daha düşük olduğundan şikayet eder. Böyle hissettiklerinde ve sosyal ilişkilerde zorlandıklarında, yakınları ile bu bilgiyi paylaşmaları faydalı olabilir. Örneğin, genç kız, adet döneminde daha hırçın, alıngan, kırılgan olabilir, aile ile çatışmalar artabilir. Anne-babasının, kardeşlerinin, genç kızın adet döneminde olduğunu bilmeleri, ona karşı daha toleranslı davranmalarını sağlayıp, çatışmaların azalmasını sağlayacaktır.