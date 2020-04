İnsanların doğası gereği bazı hallerde istenmeden de olsa oruç bozulabiliyor. Bu konulardan birisi olan kadınların regl olma durumu Ramazan ayına yaklaşılan şu zamanda çokça araştırılanlar arasında yer aldı. Biz de bu konuya Regl olunca oruç bozulur mu? başlığı altında haberimizde yer verdik. İşte kadınların merakla beklediği Regl olunca oruç bozulur mu? sorusunun cevabı...

ORUÇ NEDİR?

Oruç Farsça’daki Rûze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Arapçası savm ve sıyâmdır. Savm kelimesi Arapça’da “bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek” anlamında kullanılır.

Oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar, bir amaç uğruna ve bilinçli olarak, yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir.

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.),“Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

REGL OLUNCA ORUÇ BOZULUR MU?

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler. Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder. İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.

KADINLAR ÖZEL GÜNLERİNDE ORUÇ TUTABİLİRLER Mİ?



Özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler. Âdet süresince terk edilen namazların kazâ edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır.



Söz konusu icmânın (görüş birliğinin) dayanağı Hz. Peygamberin (s.a.s.) hadisleri ve sahabe uygulamasıdır. Nitekim Hz. Âişe bu konuda kendisine sorulan bir soru üzerine; Resûlullah döneminde âdet gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir. (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69)

ORUÇLU İKEN KADIN NE YAPMALIDIR?



Oruçluyken adet görmek, fizyolojik olarak adet görmeye engeli bulunmayan her kadının başına gelir. Adet, hayız veya regl olarak bilinir. Adet dönemlerinde kadından kanama gelir. Bu kanama, kadının vücudundan 28 – 35 günlük periyotlar halinde atılan kirli kandır. Bu işlem sağlıklı her kadında düzenli olarak gerçekleşir. Her kadında aynı gün ve periyotta görülmez. 3 gün sürebildiği gibi, 7 gün ve daha fazla süre de adet kanaması görülebilir.

Oruçluyken adet görmek, orucun bittiğinin ve kazaya ihtiyacı olduğunun da göstergesidir. Oruçluyken adet görüldüğünde, iftar saatine 2 dakika da kalsa 2 saat de kalsa sonuç değişmeyecektir. Adet olunduğu an oruç bozulmuş olur. İftar saatine kadar istenilen şekilde yenilip içilebilir. Ancak dini boyutlarda düşünüldüğünde gizli olarak gıda tüketimi yapılması daha uygundur.

ORUÇLUYKEN ADET GÖREN KADIN NE YAPAR?

Oruçluyken adet gören kadın, iftar vaktine kadar yiyip içmekte özgürdür. Oruçluyken adet görüldüğün oruç bozulur. Orucu bozulan kadın gıda tüketebilir ancak edebi ve ahlaki olarak toplum içinde bunu yapmaması daha uygun olur. Aynı zamanda iftara dakikalar veya 1 – 2 saat kala hayız / adet olan kadın, yiyip içmeyerek iftarı bekleyebilir.

Adetliyken tutulamayan oruçların kazası gerekir. Ramazan ayı sonrasında kaza oruçlar tutulabilir. Oruçluyken adet olunduysa o gün için de kaza orucu gerekir.

ADET GECİKTİRİCİ KULLANARAK ORUÇ TUTULABİLİR Mİ?

Kadınların her ay düzenli şekilde yaşadığı adet dönemi, Ramazan ayıyla birlikte akıllarda bir soru haline geliyor. Adet geciktirici kullanarak oruç tutulabilir mi? Adetliyken oruç tutulmaz, oruçlu gibi davranılsa dahi oruç geçerli olmaz. Bunun için bazı kadınlar adet geciktirici kullanarak adetlerini ileri bir tarihe ertelemek ve Ramazan boyunca kesintisiz olarak oruç tutmak isterler.

Oruçluyken adet görecek kadınlar, adet geciktirici ilaç kullanılabilir. Ancak kullanırken az miktarda da olsa kanama veya hayız akıntısı gelirse oruç bozulur. Akıntı ve kanama gelmedikçe oruç geçerlidir.

Adet geciktirici ilaçlar, adeti geciktirir ve dolayısıyla vücutta biriken zararlı kanların dışarı atımı ertelenir. Bu durum, vücut sağlığını etkileyebileceği için ilaç kullanımı önerilmez.