Regulacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Regulacı görev tanımı nedir, Regulacı ne iş yapar, Regulacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Regulacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Regulacı Tanımı;

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Regulacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Regulacı Maaşları

Regulacı maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Regulacı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Regulacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.18

Meslek Adı :

Regulacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Kalıbın veya kumaş biçkisinin esasını bozmadan kumaş üstünde düzeltme yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Regulacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

c) Kumaşları meto sırasına göre tasnif etmek,

d) Kumaşlarda renk farkı, doku farkı ve defo olup olmadığını kontrol etmek,

e) Ürün üzerinde gerekli görülen düzeltmeleri yapmak,

f) Kumaşları meto sırasına göre dikişe hazır hale getirmek,

g) Çalışma alanının temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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