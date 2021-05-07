Regulacı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7533.18

Meslek Adı : Regulacı

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Meslek Tanımı : -Kalıbın veya kumaş biçkisinin esasını bozmadan kumaş üstünde düzeltme yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Regulacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

c) Kumaşları meto sırasına göre tasnif etmek,

d) Kumaşlarda renk farkı, doku farkı ve defo olup olmadığını kontrol etmek,

e) Ürün üzerinde gerekli görülen düzeltmeleri yapmak,

f) Kumaşları meto sırasına göre dikişe hazır hale getirmek,

g) Çalışma alanının temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Regulacı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Nakliye Ve Haberleşme Nezaretçileri mesleği için “4323.12” kod olarak kullanılır iken Natüropat mesleği için “2230.06” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Regulacı Meslek Kodu “7533.18” olarak belirlenmiştir.

