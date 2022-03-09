Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) Maaşları

Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) maaşı ortalama olarak aylık 7850_TL'dir. En düşük Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) maaşı 6550_TL, En yüksek ise 9150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8211.17

Meslek Adı :

Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Mekanik Makine Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Benzinle çalışan araçlarda kullanılan LPG oto gaz sistemlerinin bir parçası olan regülatörün montaj işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Regülatör parçalarını birbirine monte etmek üzere işlem sırasına göre çalışma tezgahına koymak,

a) Gaz girişi ve ayarını sağlayan mandalları regülatör içerisine monte etmek,

b) Su ve gaz sızmalarını önleyici plastik diyaframı ve diğer parçaları monte etmek,

c) Regülatörün dış kısmına su ve gaz girişi dirsekleri monte etmek,

d) İç parçalar takıldıktan sonra arka kapağı monte etmek ve vidalarla sağlamlaştırmak,

e) Montajı yapılan parçaların kontrolünü yapmak,

f) İşlemi biten regülatörleri ilgili bölüme göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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