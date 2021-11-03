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Regülatör ne demek, TDK'ya göre Regülatör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Regülatör kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Regülatör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Regülatör nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Regülatör kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Regülatör ne demek, TDK'ya göre Regülatör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Regülatör ne demek? Regülatör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi regülatör kelimesi. Peki regülatör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre regülatör nedir, regülatör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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REGÜLATÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Regülatör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Regülatör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre regülatör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Düzenleyici
- Ayarlayıcı

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