A Spor yorumcusu Rehal Kapsal, bir programda Emre Bol ile girdiği iki diyalogla gündeme geldi. Futbolseverlerin en çok araştırdığı isimlerden birisi haline gelen Reha Kapsal, internet arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Peki, Reha Kapsal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

REHA KAPSAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Reha Kapsal, 11 Nisan 1963'de Diyarbakır'da dünyaya geldi. Şu sıralar yorumculuk yapan Kapsal, kariyerinde Ümit Milli Takım, Altay, Ankaragücü, Osmanlıspor, Karşıyaka gibi takımları çalışırdı. Halen A Spor'da yorumculuk yapmaktadır

Sırası ile Marmaris Belediyespor, Vestel Manisaspor, Kayserispor, Altay, Ankaraspor, MKE Ankaragücü ve Türkiye U-21 takımını çalıştırdı. 2008 - 2009 sezonunda Karşıyaka SK takımını çalıştırmaya başladı ve 2009-2010 sezonunda da devam etti.

2008-2009 sezonunda Karşıyaka SK 'nü Bank Asya 1.lig playoff'larına sokmayı başarmış ancak Karşıyaka SK play-off'larda finalde Kasımpaşa'ya elenmiş ve Süper Lig 'e çıkamamıştır. 2 Şubat 2010 tarihinde Manisaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen 7 Haziran 2010'da transfer döneminde yönetimle yaşadıkları anlaşmazlıklar sonucu, yollarını ayırdı.

Reha Kapsal, 22 Şubat 2011 tarihinde teknik direktör Turgut Uçar'ın istifasindan sonra boşalan Karşıyaka teknik direktörlük mevkiine getirildi. 24 Ekim tarihinde bu görevinden istifa ettiği açıkladı. 20 Şubat 2014 tarihinde, Şanlıurfaspor'dan istifa kararı aldı ve istifa etti.

Kariyerinde Ümit Milli Takım, Altay, Ankaragücü, Osmanlıspor, Karşıyaka gibi takımları çalıştırdı.