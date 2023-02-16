Reha Kurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reha Kurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reha Kurt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reha Kurt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reha Kurt 6 Kasım 1989 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reha Kurt Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Servet Sever yapmaktadır. Reha Kurt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çatalcaspor futbol takımında oynamaktadır. Çatalcaspor takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Reha Kurt'nin Çatalcaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Reha Kurt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reha Kurt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reha Kurt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reha Kurt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2009 yılında Sürmenespor

13 Ağu 2010 yılında Ankara Demir

23 Ağu 2011 yılında Karsspor

3 Eylül 2012 yılında Ümraniyespor

18 Ocak 2013 yılında Maltepespor

7 Ağu 2013 yılında Orduspor

16 Temmuz 2014 yılında Tarsus İY

5 Ocak 2015 yılında Orduspor

13 Ocak 2015 yılında Batman Petrol

30 Haziran 2015 yılında Orduspor

7 Ağu 2015 yılında Tire 1922 Spor

8 Ocak 2016 yılında Düzyurtspor

5 Ağu 2016 yılında Yomra Spor

23 Ağu 2017 yılında Batman Petrol

19 Temmuz 2018 yılında Pazarspor

4 Ocak 2019 yılında Erbaaspor

21 Ağu 2019 yılında Kemerspor 2003

15 Ocak 2020 yılında Erbaaspor

10 Eylül 2020 yılında 1954 Kelkit Bld

25 Ocak 2021 yılında Şile Yıldızspor

12 Ocak 2022 yılında Büyük Anadolu

12 Ağu 2022 yılında Çatalcaspor

Reha Kurt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reha Kurt şuan Çatalcaspor takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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