Rehabilitasyon Hemşiresi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2221.18

Meslek Adı : Rehabilitasyon Hemşiresi

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Hemşirelik Ve Ebelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Hemşirelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Tanımı : Hastaların fizyolojik, psikolojik vb. değişikliklerini izleyerek stresle başa çıkma yolları ile problem çözme becerilerinin gelişmesine ve iyileşmesine yardımcı olmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hemşirelik hizmetleri veren nitelikli sağlık personelidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Rehabilitasyon Hemşiresi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Merkeze kabul edilen hastanın Merkeze/Servise/Üniteye uyumunu sağlamak,

b) Hasta ve hasta yakınlarına; moral ve motivasyon desteği sağlamak, hastalık, genel sağlık konularında eğitim ve danışmanlık yapmak, bilgilendirmek, gerektiğinde ilgili sağlık profesyonellerine ve kurumlara yönlendirmek,

c) Hasta Tanılama Formunu kullanarak hastanın kapsamlı değerlendirmesini yapmak, bakım gereksinimlerini belirlemek, ve kaydetmek,

d) Hasta bakım planını hazırlamak, uygulamak, sonuçlarını değerlendirmek, gereksinimlere göre bakımda yeni düzenlemeler yapmak, Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için hastayı hazırlamak,

e) Hasta ile ilgili numuneleri almak, uygun şekilde ve zamanında yerine ulaştırılmasını sağlamak,

f) Hemşirelik uygulamalarının her aşamasını zamanında ve eksiksiz olarak kaydetmek,

g) Hasta vizitleri yaparak hastaların durumunu izlemek, ekiple bilgi alış verişinde bulunmak, Hastanın fizyolojik, psikolojik vb. değişikliklerini izlemek, günlük gözlemlerini yapmak ve kaydetmek,

h) Hastanın stresle başa çıkma yolları ile problem çözme becerilerini değerlendirerek, becerilerin gelişmesine yardım etmek, vücut değişikliklerine uyumunu değerlendirmek, desteklemek, gerekirse ilgili birime yönlendirmek,

i) Hastaya uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ve gözlemlere ilişkin hemşirelik kayıtlarını nöbet/vardiya değişimlerinde yazılı ve sözel olarak teslim etmek,

j) Gürültü, ışık, ısınma, havalandırma gibi çevresel uyaranları kontrol altına alarak hastaların uyku ve dinlenmelerini sağlamak,

Rehabilitasyon Hemşiresi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Servis İşçileri (Kişisel Hizmetler) mesleği için “5169.01” kod olarak kullanılır iken Nefesli Sazlar İmal İşçisi-Ağaç mesleği için “7312.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Rehabilitasyon Hemşiresi Meslek Kodu “2221.18” olarak belirlenmiştir.

