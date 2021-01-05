Rehabilitasyon merkezleri açıldı mı, açık mı? Rehabilitasyon merkezleri ne zaman açılacak?

Normal hayatın gereklerine uyamama durumunda olan kişilere sosyal bakım hizmetleri sunan Rehabilitasyon merkezlerinin açılmasını beklenen binlerce aileye müjdeli haber nihayet geldi. Salgınla mücadele kapsamında tedbir amacıyla kapatılan Rehabilitasyon merkezlerinin yeniden açılmasına karar verildi. Peki ama Rehabilitasyon merkezleri ne zaman, hangi tarihte açılacak? Yanıtları haberimizde...

REHABİLİTASYON MERKEZLERİ AÇILDI MI, AÇIK MI?

Çocuklarını, yakınlarını Rehabilitasyon merkezlerine götüren aileler salgın nedeniyle merkezlerin kapatılmasıyla zor duruma düşmüştü. Merakla beklenen güzel haber geldi. Rehabilitasyon merkezlerinin yeniden faaliyet göstermesine karar verildi. Ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HANGİ TARİHTE AÇILACAK?

MEB yetkilileri konuya ilişkin, “Ehliyet, çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 4 Ocak itibarıyla yüz yüze eğitime başlayabilecektir” açıklamasında bulundu.

REHABİLİTASYON MERKEZLERİ NEDİR, NE İŞE YARAR?

Bedeni, zihni ve(ya) ruhi rahatsızlığı sebebiyle normal hayatın gereklerine uyamama durumunda olan kişiler, bu merkezlerde fonksiyon kayıplarını giderir ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmalarını sağlanır, beceriler kazandırılır veya bu becerileri kazanamayanlara koruyucu sosyal bakım hizmetleri sunulur. Rehabilitasyon maksatları istikametinde tıbbi, mesleki ve psiko-sosyal rehabilitasyon hizmetlerinin tek tek veya bir bütün halinde, interdisipliner bir modelde yataklı veya yataksız olarak verildiği kuruluşlardır. Hem devlet tarafından açılan rehabilitasyon merkezleri vardır hem de özel kuruluşlar tarafından açılanlar vardır.