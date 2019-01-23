Rehber adayları Selimiye'ye hayran kaldı

EDİRNE (AA) - Turist rehberleri adayları, Turist Rehberler Birliği (TUREB) tarafından düzenlenen uygulama turu kapsamında Edirne'yi gezdi.

Farklı üniversitelerin turizm ve rehberlik bölümü öğrencilerinden oluşan 200 kişilik grup, Edirne'ye gelerek başta Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi olmak üzere kentin turistik ve kültürel noktalarını gezip rehber hocalarından bilgi aldı.

8 bin 300 yıllık geçmişe sahip kenti gezen rehber adayları özellikle Mimar Sinan'ın eşsiz eseri Selimiye ile hat yazılarıyla büyüleyen Eski ve Osmanlı'da ilk revaklı avlunun denendiği Üç Şerefeli camilerinin bulunduğu ve "altın üçgen" olarak anılan bölgeye hayran kaldı.

TUREB Rehberlik Eğitmeni Üzeyir Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trak, Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin en canlı izlerinin görüldüğü Edirne'nin turizm açısından önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Geleceğin turist rehberlerinin Edirne'yi iyi bir şekilde bilmesi gerektiğini belirten Ayaz, "Uygulama gezileri rehber adayları için çok önemli. Önümüzdeki süreçte eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimiz rehberlik kokartlarını alarak ve turizm sezonunda çalışmaya başlayacaklar. Edirne de tarih kokan bir kentimiz. Değişik medeniyetlerin önemli merkezlerinden biri olmuş bir kent. Osmanlı Devleti'ne yüz yıla yakın başkentlik yapmış bir yer. Adım başı ecdadımızın eserlerini görebileceğimiz bir şehir. Binlerce yıllık geçmişten kalan kalıntılar kentin her köşesinde görülüyor." şeklinde konuştu.

- "Selimiye'ye hayran kaldım"

Turist rehber adaylarından Serap Şahin de Edirne'ye ilk kez geldiğini ve Selimiye Camisi'ne hayran kaldığını ifade etti.

Edirne'nin önemli bir turizm şehri olduğunu dile getiren Şahin, "Edirne'yi özümsemek için daha iyi anlamak için buraya daha fazla zaman ayırmalıyız. Gördüğüm kadarıyla çok güzel bir şehir. Herkesi Edirne'yi gezip görmeye davet ediyorum." dedi.

Öğrenciler, Edirne gastronomisinin önemli lezzetlerinden olan tava ciğeri ve saray tatlılarının da tadına baktı.



Kaynak: AA