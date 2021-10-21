Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) görev tanımı nedir, Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) ne iş yapar, Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) Tanımı;

Görev aldığı eğitim kurumunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında bilgilenmelerine, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, doğru kararlar verebilme becerileri geliştirmelerine yardım eden kişidir.

Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) Maaşı Ne Kadar? 2021 Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) Maaşları

Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) maaşı ortalama aylık 6.750- TL’dir. En düşük Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 10.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) Ne İş Yapar?

Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gözlem, olay kaydı (anektod), dereceleme ölçekleri, otobiyografi, sosyometri tekniği, gibi öznel teknikler ile yetenek testleri, ilgi envanterleri, kişilik envanterleri gibi ölçme araçları kullanarak öğrencilerin, çeşitli özelliklerini tanımalarına yardımcı olmak,

b) Öğrencilerin, meslekler, meslek edinme yolları, yarım veya tam zamanlı iş olanakları, iş arama teknikleri, verimli çalışma, sağlığı koruma, boş zamanları değerlendirme yöntemleri konularında bilgilenmelerini sağlamak,

c) Bireysel olarak ve/veya grupla görüşme (psikolojik danışmanlık) yapmak,

d) Danışanı dinlemek,

e) Yansıtma, yorumlama gibi tekniklerle öğrencilerin sorunlarının kaynağını anlaması ve çözüm yolu bulmasında danışana yardımcı olmak,

f) Yapılan yardımların ne derece etkili olduğunu izleme araştırmaları ile belirlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) Meslek Ana Grubu :

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Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) mesleğinin meslek kodu 2359.03 olarak belirlenmiştir



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