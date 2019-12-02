Rehberler Ödemiş’i keşfetti

İzmirli turist rehberleri, Ödemiş ilçesinde 4 gün süren programa katılarak kentin tarihi ve turistik alanlarını keşfetti, bilgi aldı.

İzmirli rehberler, Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), Ödemiş Geleneksel Sanatlar Derneği, İzmir Kalkınma Ajansı (IZKA) ile İzmir Turist Rehberler Odası (İZRO)'nın iş birliği ile Ödemiş ve çevresinin kültürel tarihi hakkında bilgilendirme eğitim programına katıldı. 25 profesyonel rehber, programlara Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Konferans Salonunda başladı. 4 gün süren eğitimlerde Ödemiş ve çevresinin tanıtılması hedeflendi. Rehberler, Ödemiş ve çevredekileri tarihi alanlar hakkında geniş bilgi aldı.

Ödemiş Ticaret Odası başkanı Rıfat Eriş, rehberlerin iyi ağırlandığını ifade etti. Eriş, bölgeye yapılacak gezilerin artışının da hedeflendiğini kaydetti.

Eriş, eğitim programına destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA