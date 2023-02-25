Rei Pecani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rei Pecani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rei Pecani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rei Pecani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rei Pecani 8 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rei Pecani Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rei Pecani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rei Pecani'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rei Pecani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rei Pecani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rei Pecani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rei Pecani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2015 yılında Skënderbeu U17

20 Eylül 2017 yılında Skënderbeu U19

1 Temmuz 2021 yılında KF Skënderbeu

Rei Pecani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rei Pecani şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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