Rei Zaimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rei Zaimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rei Zaimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rei Zaimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rei Zaimi 30 Ekim 1998 tarihinde Gramshi şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rei Zaimi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rei Zaimi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 22 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Rei Zaimi'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rei Zaimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rei Zaimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rei Zaimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rei Zaimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2020 yılında KF Turbina

3 Şubat 2021 yılında FK Apolonia

30 Haziran 2021 yılında KF Turbina

Rei Zaimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rei Zaimi şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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