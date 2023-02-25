Rei Zere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rei Zere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rei Zere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rei Zere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rei Zere 28 Şubat 2002 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rei Zere Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rei Zere, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rei Zere'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rei Zere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rei Zere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rei Zere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rei Zere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında KF Tirana U19

15 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2021 yılında Partizani U19

1 Temmuz 2021 yılında Partizani U21

1 Temmuz 2022 yılında Besëlidhja

26 Ocak 2023 yılında KF Turbina

Rei Zere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rei Zere şuan KF Turbina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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