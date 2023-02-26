Reid Bombay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reid Bombay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reid Bombay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reid Bombay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reid Bombay 20 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reid Bombay Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reid Bombay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına 12 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Reid Bombay'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Reid Bombay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reid Bombay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reid Bombay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reid Bombay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ekim 2020 yılında Cape Town City

12 Ağustos 2021 yılında Stellenbosch FC

Reid Bombay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reid Bombay şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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