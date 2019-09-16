Reidin-Gyoder- Markalı konut projelerinde satışların yüzde 10’u yabancı yatırımcılara yapıldı

Reidin-Gyoder Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçları, Ağustos ayında yapılan markalı konut satışlarının yüzde 10'unun yabancılara yapıldığını ortaya koydu.

Reidin-Gyoder endeksine göre, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 10'unun yabancılara yapıldığı Ağustos ayında fiyatlar, geçen aya göre 0.43, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2.80 oranında arttı.

Endekse göre ayrıca Ağustos ayında yüzde 3.18 olarak hesaplanan stok erime hızı son beş ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Banka kredisi kullanımı yüzde 15'le geçen aya göre bir puan artarken, senet ve peşinat kullanımı birer puan azaldı.

Söz konusu endeks sonuçlarını değerlendiren Gyoder Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, "Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yüzde 14 olan banka kredisi kullanımı oranı Ağustos ayında yüzde 15'e yükselse de bu oranın oldukça düşük olduğunu söyleyebilirim. Faizlerin inmeye devam etmesiyle konut kredisi kullanımı da yeniden yükselişe geçecektir. Ayrıca Temmuz ayında yüzde 5.0 olan yabancıya satış oranının Ağustos ayında 5 puan birden artarak yüzde 10'a çıktığını görüyoruz. Önümüzdeki aylarda yeni konutlarda hareketliliğin süreceğine ve yabancı yatırımcılara satışların artmaya devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Reidin Genel Müdürü Alp Çapa da endeks sonuçlarına yönelik şu yorumu yaptı:

"Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0.43, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2.80 oranında artış gerçekleşti. Markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 10.29'luk kısmı yabancı yatırımcılara yapılırken, bu satışlarda ağırlıklı olarak 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi. Ağustos ayında yüzde 3.18 olarak kaydedilen stok erime hızı son beş ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiş görünüyor. Satışlardaki konut bedeli ödeme yöntemleri incelendiğinde, banka kredisi kullanım oranında Temmuz ayına göre Ağustos ayında yüzde 10.47'lik bir artış söz konusu olduğundan, stok erime hızında seyredilen yükselişte konut kredisi faiz indiriminin de payı bulunduğu sonucuna varılabilir."

Yeni konutlarda fiyat artışı yüzde 0.43

Kamuoyunda "markalı projeler" olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen endeks sonuçlarına göre Ağustos'ta geçen aya göre yüzde 0.43, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.80 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre de yüzde 87.40 nominal artış görüldü.

Ağustos ayında geçen aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0.48 artış, 2+1 konut tipinde yüzde 0.52 artış, 3+1 konut tipinde yüzde 0.32 nominal artış ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.43 nominal artış yaşandı.

Yabancıya satışlar bir önceki aya göre beş puan arttı

Ağustos ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 10'luk (son altı aylık ortalama yüzde 8.0) kısmı yabancı yatırımcılara yapılırken, bu satışlarda yüzde 38 düzeyinde 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.

Banka kredisi kullanım oranı yüzde 15

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde Ağustos ayında peşinat kullanımının yüzde 41, banka kredisi kullanımının yüzde 15 ve senet kullanım oranının yüzde 44 seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Temmuz ayında peşinat kullanımı yüzde 42, senet kullanımı yüzde 45, banka kredisi kullanımı da yüzde 14 olarak hesaplandı.

Stok erime hızı yüzde 3.18

Yeni Konut Fiyat Endeksi, Ağustos ayı stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazlı stoklarda yüzde 3.18 erime gözlendi. Ağustos ayında satışı yapılan konutların yüze 56'sı bitmiş, yüzde 44'ü bitmemiş konut stoklarından oluştu.

DHA