Reiju Tsuruno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reiju Tsuruno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reiju Tsuruno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reiju Tsuruno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reiju Tsuruno 26 Ocak 2001 tarihinde ---, Kumamoto şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 鶴野 怜樹 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reiju Tsuruno Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reiju Tsuruno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Reiju Tsuruno'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Reiju Tsuruno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reiju Tsuruno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Reiju Tsuruno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reiju Tsuruno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında Fukuoka Univ.

7 Eylül 2021 yılında Avispa Fukuoka

31 Ocak 2022 yılında Fukuoka Univ.

15 Şubat 2022 yılında Avispa Fukuoka

31 Ocak 2023 yılında Fukuoka Univ.

1 Şubat 2023 yılında Avispa Fukuoka

Reiju Tsuruno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reiju Tsuruno şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Vilanova FC Minamata,

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.